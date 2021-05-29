شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 21.2% نسبة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبلغ طوله 56.5 كيلو متر ويشمل عدد 22 محطة، بلغت 21.2%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 25% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%.

كما تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجار تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25%.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كيلو مترا في نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5 كيلو متر في فبراير 2023.