شكرا لقرائتكم خبر عن النقل : تشغيل القطار الكهربائي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ شركة Ratp dev في تشغيل القطار الكهربائي في أكتوبر المقبل مع بدء التشغيل الرسمي. وقالت وزارة النقل، إنه يجرى حالياً التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية التي تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة مشروع القطار الكهربائي وموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة.

أوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه كان من الضروري تفعيل التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من أعمال التنفيذ، مضيفة أن الشركة الفرنسية ستدير الخط الثالث والقطار الكهربائي.