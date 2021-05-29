شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: المتحدة للخدمات الإعلامية نظمت سوق الدراما ووضعت سقفا للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل، إن ما قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مجال الدراما خلال الـ5 سنوات الماضية، بمثابة تنظيم لسوق الدراما بالدولة المصرية، بعدما وصلت أغلب المحطات التليفزيونية إلى الخسارة وغارقة فى الديون، مبينا: "الشركة المتحدة لما دخلت سوق الإنتاج نظمته بطريقة كويسة جدا ووضعت سقفا للنجوم والعمل بشكل عام، وأي تغيير في الدنيا بيحصل طبيعي يبقى له أخطاء، وأنا من ضمن الناس اللى جم عليا ولكن الفايدة الكبيرة على بعضها للمهنة نفسها".

ووجه العدل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، الشكر للمنتج تامر مرسى، قائلا: "بشكر الأستاذ تامر مرسى اللى خد شركة خسرانة هو والناس اللى معاه، لغاية لما وصلها لأنها تبقى كسبانة وواقفة في السوق وقفة كويسة جدا، وده خد جهد كبير جدا والتغيير سنة الحياة، والناس الموجودة دلوقتى قامات أعرفهم كلهم ومتأكد إنهم هيبنوا على اللى سابه تامر وهيعملوا حاجات كويسة، وماحدش يفتكر إن فيه تناحر بين المتحدة وشركات الإنتاج الفني.. كلنا أصحاب وأصحاب واشتغلنا مع بعض وهنشتغل تاني".

وتابع المنتج جمال العدل، أن القيادة السياسية مهدت الطريق للمنتجين المصريين لاستعادة ريادتهم في الوطن العربي مرة أخرى، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتمعت اليوم بالمنتجين وتم مناقشة العديد من الأمور، قائلا: "هنعمل حاجة كويسة جدا بالتعاون مع بعض ومتفائل جدا لأن صناعة الدراما تمثل القوى الناعمة لمصر، وضرورى يبقى فيه منتجين صغيرين لأنه له رؤية وعين مش عندي أنا وأتمنى كل يوم يطلع منتجين جداد يعملولنا عين جديدة ورؤية جديدة ولكن في الإطار اللى متفقين عليه".