شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تعقد اجتماعها السنوي بمتحف الحضارة لأول مرة للترويج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة هامة للترويج للسياحة المصرية، عقدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق، الاجتماع السنوى العام، تحت عنوان "ليلة في المتحف.. إحياء حضارة قديمة"، بمتحف الحضارة، حيث تم استعراض متحف المومياوات الملكية بداية من سكنن رع إلى حتشبسوت وبقية الملوك والملكات.

وتتضمن القاعة 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

وقبل بداية الاجتماع، تم استعراض الملوك داخل المتحف وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أحمس نفرتارى، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى"، أي أن ما لم يتم عرضه هما "الملك أمحتب الثالث والملكة ميريت آمون".

بجانب استعراض توابيت الملوك التي تم عرضها هم "سقنن رع، أحمس نفرتارى، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثانى، تحتمس الثالث، أمنحتب الثانى، تحتمس الرابع، تحتمس الأول، رمسيس الثانى، سيتى الثانى، رمسيس الثالث".