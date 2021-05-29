شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتلقى 1.6 مليار دولار أخر شرائح قرض صندوق النقد نهاية يونيو غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تتلقى 1.6 مليار دولار أخر شرائح قرض صندوق النقد نهاية يونيو.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: مصر تتلقى 1.6 مليار دولار أخر شرائح قرض صندوق النقد نهاية يونيو.. وزير المالية: 5.2 مليار دولار تكتمل بانتهاء البرنامج الحالى مع المؤسسة الدولية.. والتمويل يدعم الاحتياطى والموازنة

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