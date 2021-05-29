شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل وزير خارجية إسرائيل فى قصر التحرير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غداً الأحد بالقاهرة جلسة مباحثات مع جابى أشكنازى وزير الخارجية الإسرائيلى.

ويتناول اللقاء - الذى يعقد بقصر التحرير - ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة فى المرحلة القادمة.

وكان وزير الخارجية شكرى قد أكد أن الرؤية المصرية ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل أولا دعم وتثبيت وقف إطلاق النار؛ ثانيا دفع آفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة تفاديا لتكرار جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ ثالثا تقديم الدعم الإنسانى اللازم حيث قامت مصر بفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ورابعا ضرورة تحمل المجتمع الدولى بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان مسئوليته كاملة.