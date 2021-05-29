شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتابع مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنظم مؤتمرا صحفيا تحت شعار"5 سنوات من التطوير".. تشكيل مجلس إدارة جديد للمجموعة.. إطلاق قناة أخبار إقليمية.. طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية.. سلسلة جوائز للتأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعينالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تؤجل قضية السفينة إيفرجيفن لـ20 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.

وشهدت الجلسة سجالًا قانونيًا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين.

الصحة العالمية: 22 تريليون دولار خسارة العالم بسبب كورونا والجائحة مستمرة

قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون حالة وفاة بسبب مرض كورونا، وخسارة تقديرية للاقتصاد العالمي تبلغ 22 تريليون دولار، ومتغيرات جديدة للفيروس تؤدي إلى زيادة التفشي، فإن هذه الجائحة "أبعد ما تكون عن نهايتها".

وأضاف: "دعوت قادة العالم إلى دعم دفعة كبيرة لتطعيم ما لا يقل عن 10% من سكان كل بلد بحلول سبتمبر و30 % بحلول نهاية العام"، موضحا أنه لو شاركت البلدان الجرعات على الفور مع كوفاكس، وإذا أعطت الشركات المصنّعة الأولوية لكوفاكس، فبالإمكان الوصول إلى هذا الهدف وإنقاذ الأرواح. وفق بيان المنظمة.

وأوضح أن الهدف في سبتمبر هو تطعيم ما لا يقل عن 250 مليون شخص إضافي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك جميع العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للخطر - كأولوية أولى، مشيرا إلى أنه قبل عام في مثل هذا اليوم، انضم أكثر من 40 من قادة الدول إلى منظمة الصحة العالمية في إنشاء مبادرة "تجمّع الوصول إلى التكنولوجيا" والتي تهدف لتقاسم البحوث العلمية وتضمن العدالة عند الاستجابة لكورونا.

رئيس مجلس النواب: الدولة المصرية حققت المعادلة الصعبة فى مواجهة كورونا

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جائحة كورونا تسببت فى تداعيات وآثار بالغة القسوة على كافة الأصعدة والمستويات، وخلفت ندوباً غائرة فى جسد البشرية جمعاء.

وأضاف رئيس مجلس النواب: الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية حققت المعادلة الصعبة في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية مواطنيها واستمرار جهود البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها رئيس مجلس النواب مُسجلة أمام الجمعية الـ 142 للإتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد في صورة افتراضية خلال الفترة من 24 – 28 مايو 2021 ، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية والذي يأتي تحت عنوان :" التغلب على وباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات "

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح تصل لحد العاصفة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

الرئيس السيسى يوجه باستغلال أصول الدولة من الأراضى والسواحل وصونها كثروة قومية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التى لم تكتمل حتى الآن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".

وصول بعثة الأهلى مطار القاهرة بكأس السوبر الأفريقى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.