صدفة قاتلة.. سيارة تتجاوز سور كوبري وتطيح بشابين في نهر النيل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شابان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بسور كوبري البليدة بالعياط جنوب الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مأمور مركز شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالتي وفاة بكوبري البليدة.

وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق فاصطدمت بسور الكوبري لتطيح بشابين في مياه نهر النيل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة مدير الجنوب لانتشال الجثتين.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.