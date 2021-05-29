بأسماء 4 كُتّاب وإعلاميين.. "المتحدة" تطلق 4 جوائز متنوعة للسيناريو ودراما الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق مسابقات جديدة لجميع التخصصات ضمن خطة تطوير الشركة المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وقال صالح إن الجوائز هي: "جائزة سيناريو للدراما التيفزيونية وتحمل اسم الكاتب الكبير صالح مرسي، وجائزة تأليف دراما الطفل وتحمل اسم أبلة فضيلة توفيق، وجائزة الرواية المطبوعة التي تناقش مجتمعنا وتحمل اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، وجائزة قصة الأطفال التي تحمل اسم الكاتبة نعم الباز".

وكشف أنه سيتم الإعلان عن نتائج تلك الجوائز بشفافية كبيرة وسيشترك فيها مجموعة من القامات والخبرات التي ستقدم لنا الدعم في هذا الأمر.