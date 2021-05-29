شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة في جامعة مطروح عن لقاحات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة دعم الخريجين بجامعة مطروح، أمس، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ندوة طبية عامة حول فيروس كورونا «اللقاحات ما لها وما عليها»، عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

حاضر فيها الدكتور ياسر همام بركات أخصائي أمراض الصدر والحساسية والربو الشعبي، بمشاركة الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أيمن مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية التربية، الدكتور نانسي الساخي مدير وحدة دعم الخريجين، الدكتورة نورة الرفاعي منسق الوحدة بكلية التمريض، عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بموضوع الندوة.

تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا المستجد، أعراض الإصابة، طرق الوقاية، الإجراءات الواجب اتباعها في حالة ثبوت الإصابة بالفيروس. كما ركزت الندوة على استعراض السلالات المختلفة للفيروس، أنواع اللقاحات، ماهية عمل كلًا منها، الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها، بالإضافة للتأكيد على أن الفئات الأكثر احتياجًا لتلقي اللقاح هم الطاقم الطبي، كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة، مع التشديد على أهمية إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.