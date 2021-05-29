شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش : جميع الإمكانيات في خدمة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على وضع جميع إمكانات الجامعة في خدمة التنمية بمحافظة شمال سيناء، وأشار إلى استمرار الجامعة في دعم كافة مجالات التنمية على مستوى المحافظة، علاوة على استمرار دورها المجتمعى لخدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته، ودعم جميع المبادرات في محتلف المجالات، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات العلمية لقضايا ومشكلات المجتمع في إطار رسالة الجامعة ودورها الأساسى في الخدمة المجتمعية ودورها التنموى.

أعلن، في تصريحات صحفية اليوم، عن وضع خطة طموحة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله جامعة العريش لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 147 لعام 2016 تمشيا مع خطة الدولة للتنمية 2020 / 2030، وأنه مع بداية رئاسته للجامعة كانت دراسة الوضع الحالى بها وتحديد ما هو المأمول تحقيقه من خلال الجامعة، كما تم وضع خطة تنفيذية وتحديد آلية التنفيذ، ودور وقدرات الجامعة وآلية التقييم وصولا إلى تحقيق الهدف، وأن تصبح جامعة العريش رائدة في تحقيق الدور التنموى على أرض المحافظة .

وأشار إلى أن كل التوجهات منصبة على تحقيق أهداف الجامعة في الأهداف التعليمية والبحثية وعلى الدور التنموى والمجتمعى، وابراز دور الجامعة ليكون لها دورا تنمويا وخدميا في المجتمع المحلى وسيناء، مؤكدا العمل من خلال 4 محاور أساسية متسقة ومتزامنة مع لعضها، فلا نركز على محور دون آخر، وهى: العملية التعليمية، البحث العلمى والدراسات العليا، خدمة المجتمع المحلى، وتنمية البيئة.

تابع: أنه تتم تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والكوادر الادارية والقيادية والجهاز الإدارى ورفع كفاءتهم حتى نصل بالجامعة إلى مصاف الجامعات الرائدة لتحقيق الهدف منها في تحقيق التنمية المستدامة 2020 / 2030، وتحويل الجامعة إلى منتجة ولخدمة المجتمع، مع استمرار التقييم أولا بأول، إلى جانب المنتج الأساسى للجامعة وهو خريج يتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق سوق .

أكد انتظام العملية التعليمية والاستعداد للعام الدراسى الجديد بالاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين وهيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرا إلى تطبيق نظام التعليم الهجين بنسبة 60 % أون لاين و40 % كحضور مباشر طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأن أعضاء هيئة التدريس وضعوا المقررات الدراسية وتم رفعها على المنصات التعليمية، كما تتم جميع الأنشطة من خلال المنصات لتجمع بين التعليم والتعلم والتقييم، علاوة على تشكيل لجنة لادارة الأزمات لادارة ملف كورونا ومتابعة الاجراءات، والعمل على الاكتشاف المبكر لأي إصابة أو عدوى، ومراعاة تنفيذ الإجراءات، وتوعية وتثقيف الطلاب بأهمية اتخاذ تلك الإجراءات.

وأعلن أن جميع كليات الجامعة لخدمة المجتمع السيناوى والمناهج مرتبطة بسوق العمل، ومنها كليات غير تقليدية ككليتى: العلوم الزراعية البيئية والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، وهناك برامج متميزة ومتخصصة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطويرها وكيفية تطوير المحميات الطبيعية البيئية والاستفادة منها وبحيرة البردويل وغيرها .

كما أكد العمل على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحويلها إلى انجازات لصالح الجامعة والمجتمع المحلى، وأن جميع امكانات وكليات الجامعة موجهة لخدمة التنمية ومستمرة في آداء دورها المجتمعى، حيث يتم دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية لـ 100 مليون صحة ومبادرة صنايعية مصر وغيرها، إلى جانب تنفيذ مبادرات وقوافل الجامعة في المجالات الثقافية والرياضية والبيئية وفى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى وقوافل الاصحاح البيئى والقوافل العلاجية التي تجوب القرى والمراكز لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات .