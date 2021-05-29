شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات «حياة كريمة» في قرى الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة أعمال التطوير الجارية بقرية أبو منقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف «حياة كريمة».

اطمئن المحافظ على سير العمل ومعدل الإنجاز، ووجه بدراسة استغلال مباني الوحدات الخدمية الحالية بعد إنشاء مجمع الخدمات ونقل جميع الخدمات إلى موقع المجمع، كما أكد على تقديم التيسرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية.