شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أثار حريق الحزيرة الوسطى بطريق مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي جنوب، صباح اليوم، بتكليف من اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة، برفع المخلفات الناتجة عن أثار الحريق الذي اندلع بالجزيرة الوسطى بطريق المطار، حيث تسببت النيران في حرق العديد من الأشجار والنخيل.

و شدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من رفع أثار الحريق والعمل على قص وتهذيب هذه الأشجار بصفة مستمرة لمنع تكرار حدوث حرائق.

يذكر أنه قد اندلع أمس الجمعة حريقين بالجزيرة الوسطى لطريق المطار أدى الي التهام عدد من الاشجار والحشائش وقد تابع اللواء ايهاب مكاوي رئيس حي جنوب اول باول رجال الحماية المدنية حتى السيطرة على الحريق واطفائه دون وقوع أي خسائر بشرية.

مسؤولو مدينة الغردقة يرفعون اثار حريق الحزيرة الوسطي بطريق المطار

مسؤولو مدينة الغردقة يرفعون اثار حريق الحزيرة الوسطي بطريق المطار

مسؤولو مدينة الغردقة يرفعون اثار حريق الحزيرة الوسطي بطريق المطار

مسؤولو مدينة الغردقة يرفعون اثار حريق الحزيرة الوسطي بطريق المطار