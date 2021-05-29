شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه ناصر عطاس نائب رئيس مدينة شبين القناطر، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشبين القناطر.

وقال بيان صحفي، السبت، إن الجولة شملت المرور على مشروع تمديد شبكات انحدار الصرف الصحي، وأعمال تجهيز موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وموقع محطة رفع الحزانية بالقشيش، وتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام.

كما تفقد نائب المحافظ الأعمال النهائية لكوبري المشاة بكفر شبين تمهيدا لافتتاحه رسميا أمام حركة المواطنين، والأعمال النهائية لمشروع مدرسة العوام الثانوية بكفر طحا.

واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمبنى مجلس المدينة الجديد بتكلفة ١٠ ملايين جنيه للمرحلة الأولى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.