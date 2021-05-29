شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي شبين الكوم يشيعون جثمان والدة مدرب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع العشرات من أهالى مدينة شبين الكوم جنازة والدة سامى قمصان، المدرب المساعد للنادى الأهلى، حيث دُفن الجثمان بمقابر العائلة بشبين الكوم عقب صلاة الجنازة أمام مقابر العائلة، حيث وصل «قمصان» إلى المقابر لتشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.

وكانت بعثة الأهلي المصري في قطر قد تلقت مساء أمس نبأً الوفاة، وهو ما جعل احتفالات الفريق الأحمر بالفوز بكأس السوبر الأفريقي تقتصر على لحظة التتويج فقط.

وطلب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، إلغاء الاحتفالات في فندق الإقامة لمراعاة شعور مدرب الفريق، الذي انتابته حالة من الحزن الشديد على والدته.

وتقدم الأهلي بالعزاء عبر موقعه الرسمي، قائلًا : «محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن سامي قمصان، مدرب الفريق، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته».