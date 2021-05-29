شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق 24 منشأة وتحرير 159 محضر عدم ارتداء كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود المراكز والمدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث قام مركز ومدينة طنطا بتحرير (١٦) محضر لعدم ارتداء الكمامة و(٤) محاضر غلق لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتمت عمليات تطهير (٢١) منشأة حكومية.

وفي حي أول طنطا، تم تحرير (١٢) محضر كمامات ،(٣) محاضر غلق، وتم تطهير شوارع (البورصة، أحمد ماهر)، وتم رفع جميع البلدورات من شارع مصطفى كامل ،كما قام حي ثان طنطا بتحرير (٨) محاضر كمامات و(١) محضر وغلق و(٣) نظافة ،بالإضافة إلى تطهير (شارع الكورنيش، شارع المرشحة ) .

أما في المحلة الكبرى، فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتحرير (٤٠) محضر متنوع (٢٤ محضر كمامات، ٨ محضر إشغال طريق، ٥ محاضر نظافة، ٣ محاضر بيئة) ،كما تم فض عدد (٤) عزاء، وتم تطهير وتعقيم (٩٠ مسجد، ٤٠ مقر مصلحة حكومية، ١١ مقر وحدات محلية، ١٠ موقف سيارات، ١٠٥ شارع، محطة سكة حديد)، كما قام حي أول المحلة بتحرير (٧) محاضر كمامات، (٢) محضر غلق وتم تطهير (شارع البحر، وشارع ٢٣ يوليو )، في حين قام حي ثان المحلة الكبرى بتحرير (١٢) محضر كمامات، (١) محضر غلق محلات، (٦) محاضر إشغالات، (٤) محاضر نظافة، وتطهير (شارع عبدالحي شاهين، والكورنيش ) .

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير (١٨) محضر كمامات، (٢) محضر إشغال،و(٢) محضر نظافة، وفض (٢) سوق، وفض (٢) فرح، وتم تطهير (١٨ مسجد، ٧ ماكينات صرافة ،٦ وحدات صحية)، كما حرر مركز ومدينة قطور (٩) محاضر كمامات، (٧) محاضر إشغال، (٩) محاضر نظافة، (١) محضر غلق، (١) فض فرح ،وتم تنفيذ عمليات التطهير ب ( ديوان عام المجلس، مبنى النيابة الإدارية، مبنى الإصلاح الزراعي، الحملة الميكانيكية، ٢٣ مسجد، ديوان الإدارة التعليمية، الإدارة البيطرية، شارع الخليج، شارع الجيش، البنك الأهلي، بنك مصر، فرع فودافون، مركز شباب قطور، شارع الشرقاوي، الحديقة العامة، مرور قطور ).

وفي مركز ومدينة سمنود، تم تحرير (٧) محاضر كمامات، (١٢) محضر إشغال طرق، (٢) محضر غلق، (٩) محاضر نظافة، تم مصادرة (٥) شيشة ،كما تمت عمليات تطهير ب (٢٢) مسجد، كما قام مركز ومدينة زفتى بتحرير (٣٠) محضر كمامات ،(٣) محاضر إشغالات، (٢) محضر غلق، كما تم فض (١) فرح، (٢) سرادق عزاء، وتم مصاردة (٤) شيشة، وتم تطهير (شارع الكورنيش، شارع محمد فريد، شارع الجيش، شارع البحر، المركز الإعلامي، الإنقاذ النهري).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتحرير (١٣) محضر كمامات،(١) محضر بيئة، (٣) محاضر إشغال طريق، (٥) محاضر غلق، تم مصادرة (١) شيشة، كما تم فض (١) فرح، بالإضافة إلى تطهير ( شارع ٢٣ يوليو، شارع الجمهورية، الموقف، ١٠ مساجد ).

وفي السياق ذاته، قام مركز ومدينة السنطة بتحرير (١١) محضر كمامة، (٣) محاضر غلق، (٦) محاضر إشغالات، (٦) محاضر نظافة، كما تم تطهير ( ١٩ شارع، ١٦ مسجد، ٢٦ منشأة حكومية، ١٠ ماكينات صرافة، ٤ مواقف سيارات عمومية ،مدينة السنطة البلد، ميت غزال، الجعفرية، كفر كلا الباب، الجميزة، القرشية، ميت حواي).