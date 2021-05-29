شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، متحف مقتنيات سراي الحقانية ومكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمحكمة استئناف الإسكندرية، بحضور المستشار محمد رفعت، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلي.

وخلال الافتتاح، وجّه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم على مستوي الجمهورية، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح «الشريف» أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.

وتفقد المحافظ ووزير العدل متحف سراي الحقانية، وأشادا بجميع اللوح والمقتنيات به، حيث يضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، كما تم تفقد قاعات وأعمال التطوير بالمحكمة.

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية- صور