شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق توجه قافلة تنموية شاملة لقرية النمروط بمركز فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية النمروط التابعة لمركز فاقوس، وذلك ضمن خطة القوافل التي ينظمها القطاع للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية، وفعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر تحت شعار «صحة الإنسان»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

شملت القافلة عددا من العيادات الطبية البشرية، والطبية البيطرية، والدورات والورش التدريبية، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية توعوية لأهالي القرية.

ضمت القافلة 35 طبيبا وإداريا وأعضاء هيئة تدريس، و16 من طلاب كليات التربية النوعية والصيدلة، وطب الأسنان، والمعهد الصحي للتمريض بفاقوس، نُظمت القافلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وممثلي مجلس إدارة تنمية المجتمع بقرية النمروط مركز فاقوس.

شاركت كلية الطب البشرى بعدد 12 تخصصا وهى «الباطنة ـ الأطفال ـ عظام ـ أنف وأذن ـ جلدية ـ رمد ـ قلب ـ متوطنة ـ جراحة ـ نساءـ تحاليل طبية ـ المخ والأعصاب»، بإشراف الدكتورة وفاء فوزى وكيل كلية الطب البشري بالزقازيق، والدكتور وليد عبدالفتاح وكيل كلية الطب البشري بفاقوس، بالإضافة إلى مشاركة كلية طب الأسنان لأول مرة، بإشراف الدكتور السيد عبدالحافظ وكيل كلية طب الأسنان، كما قام طاقم طبي بسحب عينات الدم والقيام بالتحليل داخل المعمل، ونظم قسم طب الأسرة بكلية الطب البشري لقاءات توعوية للمترددين من ربات البيوت والأهالي حول أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومواجهة العادات القديمة السيئة والتوعية بأضرار ختان الإناث، إلى جانب توزيع كتيبات وملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.

كما تم توفير الأدوية اللازمة لجميع التخصصات تحت إشراف الدكتورة حنان النحاس عميد كلية الصيدلة، وصرف جميع الأدوية مجاناً تبرعات من شركات الأدوية، فيما شاركت كلية العلوم بتنظيم ورشة عمل عن صناعة العطور والمطهرات، بإشراف الدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية، والدكتور ماجد الأهوانى أستاذ الكيمياء بالكلية.

كما شاركت كلية التربية النوعية بإشراف الدكتور يونس مصطفى وكيل الكلية لشؤون البيئة، بتوزيع الهدايا من ملابس وأحذية وإكسسوارات ولعب أطفال.

وتضمنت فعاليات القافلة أيضاً تنظيم ندوتين تثقيفيتين، تناولت الندوة الأولى كيفية قيام ربات البيوت بالتخطيط للمشروعات الصغيرة لزيادة دخل الأسرة، حاضر فيها الدكتورة وفاء سالمان وكيل كلية التجارة لشؤون البيئة، وتناولت الندوة الثانية لوحدة مواجهة التطرف الفكري نشر قيمة التسامح واحترام الآخر والبعد عن التعصب والعصبية وأهمية غرس حب الوطن والانتماء، حاضر فيها الدكتور محمد عتريس مدير الوحدة.

وباشرت بالتوازى كلية الطب البيطرى أعمال القافلة الطبية البيطرية، حيث قامت بالكشف والتطعيم لـ 150 حالة من الحيوانات والطيور، بإشراف الدكتور أحمد البحيرى، ومشاركة أطباء المستشفى البيطري وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة مجاناً.

أشرف على تنظيم أعمال القافلة حمدى هيكل مدير الإدارة العامة للمشروعات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة عدد من العاملين بالإدارة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكمامات والكحول والمطهرات، ومراعاة التباعد حفاظا على سلامة الجميع.