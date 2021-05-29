شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة رئيس قسم التخدير بفاقوس نيابة عن الوزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نياية عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور جمال كيلاني، رئيس قسم التخدير بمستشفي فاقوس النموذجى، وذلك بمنزل أسرة الفقيد بمسقط رأسه بمدينة فاقوس، والذي وافته المنية أمس الجمعة.

وأكد وكيل الوزارة دعم الوزيرة المعنوي لجميع أفراد الأسرة، مشيداً بجهود الفقيد، أحد أبطال الجيش الأبيض في الدفاع عن صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

في سياق متصل، قدم وكيل الوزارة واجب العزاء إلى الدكتور صبحي النجار، مدير مستشفى حميات فاقوس، في وفاة شقيقه، الذي وافته المنية أمس الجمعة، وذلك بمنزل الأسرة بفاقوس، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يُسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.