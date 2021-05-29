شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فرق طبية لإعطاء لقاح فيروس كورونا لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق طبية لإعطاء لقاح كورونا بالمنازل، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر لمن هم غير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة، وهم: «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي».

وذلك بعد استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

وأكد مرعي أن جميع الفرق الطبية يعملون على قدم وساق ولم يتهاونوا أبدًا في خدمة جميع أهالينا في البحر الأحمر.

اطلاق فرق طبية لاعطاء لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

اطلاق فرق طبية لاعطاء لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم