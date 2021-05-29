شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع القطار الكهربائي من محطات وأنفاق وكباري، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 84%.

وقال الوزير: أعمال تركيبات السكة (البازلت – الفلنكات- القضبان) بنسبة تنفيذ 35%، وكذلك كباري المشروع، حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشتمل على عدد 7 كباري للمسار، بلغت نسبة تنفيذها 97.5%، حيث تم نهو تنفيذ 5 كباري (الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي1و 2 )، وجارٍ نهو تنفيذ كباري العاصمة 1 والعاصمة 2، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأنفاق بالمشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100%، وهي (نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقان LRT هما نيو هليوبوليس- بدر).