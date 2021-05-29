شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعًا لإنتاج النباتات الطبية في الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة، اليوم السبت، مشروع استثمار زراعي لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، على مساحة 2600 فدان بمنطقة سهل بركة.

وأشاد المحافظ بالمشروع، الذي يتم تسويقه وتصديره لشركات الصناعات الدوائية والغذائية والأعلاف، موجهًا بالتنسيق بين المستثمر ومديرية الزراعة للتنسيق مع صغار المزارعين لزراعة النباتات الطبية وتسويق إنتاجهم.