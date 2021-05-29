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زوج طعن زوجته يقتل زوجته أمام المارة في الشارع

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طعن زوج زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة» لخلافات بينهما، أثناء سيرهما سويا بأحد شوارع القرية، على مرأ ومسمع من الجميع الذين اصيبوا بالذهول، ما أدى لإصابتها بعدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر، وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها عقب وصولها مستشفى الفيوم العام بسيارة الأسعاف.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة ابوالليل، مأمورمركز سنهور، بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض «مطواه» على زوجته، أثناء سيرهما بأحد الشوارع بقرية فيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، محدثا بها عدة إصابات متفرقة بالبطن والصدر إدت لوفاتها عقب وصولها المستشفى .

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق بها، والذى امرت بأنتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاه .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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