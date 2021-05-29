شكرا لقرائتكم خبر عن زوج طعن زوجته يقتل زوجته أمام المارة في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طعن زوج زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة» لخلافات بينهما، أثناء سيرهما سويا بأحد شوارع القرية، على مرأ ومسمع من الجميع الذين اصيبوا بالذهول، ما أدى لإصابتها بعدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر، وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها عقب وصولها مستشفى الفيوم العام بسيارة الأسعاف.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة ابوالليل، مأمورمركز سنهور، بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض «مطواه» على زوجته، أثناء سيرهما بأحد الشوارع بقرية فيديمين التابعة لمركز شرطة سنهور، محدثا بها عدة إصابات متفرقة بالبطن والصدر إدت لوفاتها عقب وصولها المستشفى .

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق بها، والذى امرت بأنتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاه .