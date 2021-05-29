شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 219 محضرًا لعدم الالتزام بالكمامة وغلق محال ومنشآت تجارية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

أكد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدًا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم تحرير219 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، فيما تم فض تجمع لسرادقين وغلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.