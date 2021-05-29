شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «عنيك في عنينا» توقع الكشف على 679 مواطنا بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المبادرة الطبية «عنيك في عنينا» لمكافحة العمي، بقرية سملا إحدي قري مركز قطور بمحافظة الغربية، والتي تستهدف عدد ٦٧٩ حالة بشراكة مؤسسة «صناع الخير».

استهدفت المبادرة الكشف المتخصص والفحوصات الطبية اللازمة على أمراض العيون، وإجراء العمليات اللازمة لعدد ٦٧٩ حالة بواقع ١٦٢ عملية و182 نظارة و٣٨٢ علاج.

جاء ذلك بحضور قيادات مديري التضامن بالغربية والإدارة الصحية بقطور ومؤسسة صناع الخير للتنمية.