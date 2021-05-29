شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة تساعد أسرة مصري توفي بالقاهرة في حصولها علي معاشه من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة «عاليه .ج.ي» من محافظة القاهرة تطلب المساعدة في معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها «محمد.ع.ع» وتوفي في 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ «الأنبس».

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الملحق العمالى بميلانو عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، قام بالتحرك الفوري لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنه المذكورم لمعاش أو لتعويض دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن أتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، أثناء عمله وأن السيدة ونجليها الأطفال يستحقون معاشا كاملا.

وقام مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع صاحبة الشكوي وابلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا لتحويله لحسابها البنكى بالقاهرة .