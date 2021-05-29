شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : ربط كل الصوامع بنظام إلكتروني لمتابعة حركة تداول الاقماح المحلية والمستوردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد منظومة ميكنة تداول الاقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وبحضور اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأكد المصيلحي، أن نظام ميكنة الصوامع هو من انظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الاقماح لمعرفه الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونياً دون تدخل العنصر البشرى مشيراً إلى أن المنظومه الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للاقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.

وخلال تفقد المصيلحى منظومة تداول الاقماح الجديدة بصومعه بنها بصحبة محافظ القليوبية واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضه للصوامع والتخزين، أشار المصيلحى إلى إنشاء غرفه تحكم بالشركه القابضه للصوامع لمتابعه كل تفاصيل دخول وخروج الاقماح من الصوامع الكترونيا وأكد المصيلحى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بذلك وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومه بكل صوامع الجمهورية واضاف إلى وصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى السته اشهر .

كما أثنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم الذى قدمه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للصوامع أثناء التوريد.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان فى كلمته أن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق والذى يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر وتماشياً مع خطة الدوله الرشيده للحوكمه وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومه جديده سيتم تطبيقها في كافة صوامع الشركه لاحقا وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعيه وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الاقماح للمطاحن في سهوله ويسر ودون تدخل بشري، ومتمنيا دوام التوفيق والسداد لما خير مصر وعزتها.

وأشار اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع إلى أن صومعه بنها هى البداية مضيفاً الى أن الشركة تعمل فى اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمى وأكد أن موسم توريد الاقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومه فى 72 صومعة.

كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة واكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقياً.