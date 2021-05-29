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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية لدى مرورهم بالمحافظة، ضمن خط سير الرحلة السياحية التي نظمها النادي، والتي تضم فوجا سياحيا من 40 فرد على دراجاتهم النارية، ضمن برنامج سياحي متكامل داخل المحافظة.

وحرص المحافظ على لقاء أعضاء النادي وعقد اجتماع معهم بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، إذ أعرب المحافظ عن سعادته بلقاء أعضاء النادي، أثناء زيارتهم للمحافظة حيث عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية على ارض محافظة بورسعيد التي شهدت العديد من المشروعات القومية العملاقة والخدمية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل الفعاليات في التعريف بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقوماتها السياحية، في إطار خطة المحافظة في الارتقاء سياحيا والتي تشهد في الوقت الحالي طفرة ملموسة.

من جانبهم، أعرب أعضاء النادي عن تقديرهم الكبير لمحافظ بورسعيد على حفاوة الاستقبال ودعمه للأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي للترويج السياحي لمحافظات مصر، وتوجيهاته بتقديم كافة التيسيرات والخدمات اللوجستية أثناء تواجدهم ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء نادي «هوكس» للدراجات خلال رحلتهم لبورسعيد