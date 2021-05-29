شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «أونلاين» بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات بجامعة الأقصر، اليوم السبت، دورة «الإدارة الجامعية» أونلاين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، أن فريق الإدارة يعمل بكل طاقته على الإفادة من سياسة التحول الرقمي التي تدعمها الدولة ووزارة التعليم العالي، ورئيس الجامعة، بدعوة الزملاء بالتسجيل في كل برامج المركز ومصفوفة التدريب المعلنة on line.

وأشاد رئيس الجامعة، بما يقدمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من دورات متنوعة لها دورها في تنمية القدرات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمجتمع.