شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في مجال الرقابة على الأسواق والمخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

كما يهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير«عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين»، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية «في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري«بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط أكثر من 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و13 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و21 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،و محضرين للتصرف في 28 جوال دقيق مدعم،19 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضر تجميع 68 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم حيث بلغ التوريد حتى اليوم السبت مايقرب من 217 ألف طن.

فيما تم المرورعلى البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و10 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير5 محاضر في هذا الشأن، و5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 35 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 25 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، في حين تم ضبط 4 منشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة.

بينما تم سحب 3 عينات لمواد غذائية و2 عينة لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواضفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم تحرير محضرين لثلاجات حفظ المواد الغذائية لقيامهم بحيازة وبيع مجمدات مجهولة المصدر حيث تم التحفظ على 10 كجم لحوم مجمدة و10 كجم أسماك مجهولة المصدر أيضا، فضلا عن عدم وجود فواتير أو مستندات الإفراج الجمركي الدالة على مصدرها، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، ومن ناحية أخرى تم تنفيذ قررا النيابة العامة في محضرين بإعدام 685 كجم «خثرة أجبان» غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 12 محضرا لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، و8 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز فضلا عن ضبط أحد تجار المواد البترولية وسيارة لنقل المواد البترولية بتجميع 6000 لتر سولار لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتم اتخاذ اللازم قانونيا، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.