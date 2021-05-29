شكرا لقرائتكم خبر عن تمنع الجلطات وتقوي المناعة.. هاني الناظر يكشف 8 فوائد لكثرة شرب المياه في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور هاني الناظر، مدير المركز القومي للبحوث السابق، متابعيه بشرب المياه بكميات كبيرة خلال فصل الصيف، موضحًا ثماني فوائد أساسية للجسم تنتج عن كثرة شرب المياه.

كتب «الناظر» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم السبت: «لماذا أناشد حضراتكم دائما الإكثار من شرب المياه في هذه الأجواء الحارة؟ أقول لحضراتكم الأسباب».

وأضاف: «أولًا يؤدي لزيادة العرق وبالتالي التخلص من الأملاح والسموم الموجودة في الجسم، ثانيا العرق عندما يتبخر من سطح الجلد يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وترطيب الجلد وعدم جفافه، ثالثا يؤدي إلى زيادة معدل التبول، مما يساعد على التخلص من السموم وغيرها، والتخلص من الأملاح والمحافظة على الكلى من تكون الحصوات الخطيرة».

وتابع: «رابعا يساعد على تحسين الدورة الدموية وانسياب الدم في الأوعية الدموية، مما يمنع تكون الجلطات، خامسا يؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الميكروبات المختلفة، سادسا يمنع تساقط الشعر وتقصفه وجفافه ويمنع تقصف الأظافر وتكسرها».

استكمل: «سابعا يساعد على الحفاظ على قوة الذاكرة والنظر والسمع ويسهل حركة الأمعاء، ثامنا أن الماء مهم لسلامة الرئة والكبد وحسن أداء وظائفهما»، مؤكدًا «أكثروا من شرب المياه الفترة القادمة وذكّروا أصدقاءكم وربنا يحفظكم جميعا ويبعد عنكم كل شر ومكروه».