التعليم تعلن جدول مراجعات الثانوية العامة وموعد امتحانات نهاية العام (الروابط)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقدم مراجعات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 2 التعليمية وعبر عدد من المنصات الأخري وحددت موعد إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 والتى تبدأ شهر يوليو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن مشاهدة المراجعات الخاصة بمواد الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 2 من خلال البث التلفزيوني أو عبر الدخول على رابط قناة مدرستنا 2 على موقع يويتوب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول مراجعات الثانوية العامة عبر قناة مدرستنا 2 والمتاحة عبر تردد 12206 رأسي، ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 6/ 5 كما يلي:

جدول مراجعات الصف الثالث الثانوي على قناة مدرستنا 2

التعليم تعلن جدول مراجعات الثانوية العامة وموعد إعلان جدول امتحانات نهاية العامة (الروابط)

جدول مواعيد إعادة مراجعات الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2

التعليم تعلن جدول مراجعات الثانوية العامة وموعد إعلان جدول امتحانات نهاية العامة (الروابط)

موعد امتحانات نهاية العام للصف الثالث الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيقوم خلال منتصف هذا الأسبوع بإعلان تفاصيل الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي الثالثة، وكذلك جدول امتحانات نهاية العام للثانوية العامة.

وستقوم الوزارة هذا الأسبوع بنشر اجابات الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي الثانية على موقع الوزارة هذا الأسبوع تباعًا، والتى جرت خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الماضي.

وأكدت الوزارة أن امتحان آخر العام للثانوية العامة سيكون إلكترونيًا وفق نظام الأسئلة الجديد لكل طالب لديه جهاز تابلت، وسيتم عقد الامتحان ورقيًا فقط لطلاب المنازل وسيكون التصحيح إلكترونيًا في كل الحالات لضمان العدالة بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم استخدام الشرائح الخاصة بالتابلت للدخول إلى الإمتحان وسيتم الدخول عبر الشبكات الداخلية لأداء الامتحانات، وعلى الطلاب التأكد من الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح وسيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب، ولن يُسمح بدخول أوراق أخرى كما لن يُسمح بدخول التابلت إلى شبكة الإنترنت أثناء الامتحانات.

وأتاحت الوزارة الحصول على شرح لجميع المناهج الدراسية التفاعلية كاملة عبر منصة حصص مصر والتى تتضمن فيديوهات تفاعلية لكل المواد، مضيفة أنه يمكن للطلاب أيضًا الوصول للمراجعات والتدريبات في مادتي الجبر والفيزياء عبر منصة إدارة التعلم LMS مجانًا والموجودة على بنك المعرفة المصرى.

التعليم تعلن جدول مراجعات الثانوية العامة وموعد إعلان جدول امتحانات نهاية العامة (الروابط)

البرامج التعليمية للصف الثالث الثانوي عبر قناة مدرستنا

تستطيع اختيار رابط المادة التي تريد مشاهدة المراجعة الخاصة بها عبر قناة مدرستنا 2 على موقع يوتيوب كما يلي:

مراجعات مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

مراجعات مادة الرياضيات للثانوية العامة

مراجعات مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

مراجعات مادة الكيمياء للثانوية العامة

مراجعات مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي

مراجعات مادة الجيولوجيا للثانوية العامة

مراجعات مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي

مراجعات مادة التاريخ للثانوية العامة

مراجعات مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي