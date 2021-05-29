شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، يتم استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ووفقا لبيان الهيئة فإن التطعيم الخاص بلقاح كورونا يتم في عدد من الأماكن وهى: «مركز طب أسرة القرنة بمدينة القرنة- مستشفى العديسات التخصصى بالعديسات- مستشفى حورس التخصصى بأرمنت- مستشفى طيبه التخصصى بإسنا»، يوميًا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءَ.

وأضافت أنه لكى يتم الاستفادة من خدمة تلقى لقاح فيروس كورونا، يجب توفير: بطاقة الرقم القومى- أي تقارير طبية (قرار نفقة الدولة، دفتر التأمين الصحى، أشعة تحاليل..) خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة)، لتحديد نوع اللقاح بالمراكز المخصصة للتطعيم به.