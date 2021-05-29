شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات على الترع فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بوزارة الموارد المائية والرى 70 قرار إزالة على الترع فى نطاق محافظات "القليوبية - المنوفية - الدقهلية - سوهاج - قنا - الشرقية - الفيوم" ، ليصبح اجمالى ما تم إزالته منذ 2015 حتى اليوم 153 ألف و 727ازالة.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الإزالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات العسكرية، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على الترع و مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.