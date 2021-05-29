شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائى فى احتفالات أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه من المخطط توريد أول قطارين كهربائى، وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021 و5 قطارات في أكتوبر 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021 .

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه يجرى تنفيذ الأعمال التمهيدية للمرحلة الثالثة من المشروع مؤكدة على الالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكي) المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) حيث سيحقق المشروع ربط هذه المجتمعات بإقليم القاهرة الكبرى من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية أيضاً ، كما يربط المشروع القاهرة الكبرى والعاصمة الادارية مع (العين السخنة - مطروح - السادس من أكتوبر -برج العرب -العلمين الجديدة) من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الادارية .

ولفت الوزارة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق و شركة RATP DEV التى تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة المشروع لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة حيث كان من الضرورى تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسة يتم حالياً اتخاذ الاجراءات لتنفيذ المرحلة الرابعة بطول 16 كم وعدد 3 محطات (العاشر من رمضان 2- العاشر من رمضان 3 – العاشر من رمضان 4) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة ، حيث سيتم مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجرى متابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة وحيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2% و بلغت نسبة الاعمال المدنية٢٥%(تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما بلغت نسبة تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية 17.7% وقد تم تصنيع القطار الاول واختباره بالكامل وجارى تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25 %.

وجارى أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات حيث سيربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وجدير بالذكر أنه من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الادارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022 ‘ ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم فى فبراير 2023.

كما أن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.