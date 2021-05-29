شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه باستغلال أصول الدولة من الأراضى والسواحل وصونها كثروة قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التى لم تكتمل حتى الآن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".