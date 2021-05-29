وزير الزراعة: اعتماد معملين لمعهد صحة الحيوان في تشخيص إنفلونزا الطيور والبروسيلا دوليًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” اعتمدت كلًّا من المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، معملَين مرجعيَّين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” في مجال تشخيص مرضَي إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولي.

وأضاف القصير، في بيان له اليوم السبت، أن ذلك الإعلان يأتي تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بجودة المعامل والمنشآت المرتبطة بالصحة النباتية والحيوانية، باعتبار أن صحة المواطن المصري ضمن أهم أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي أيضًا تكليلًا لجهود وزارة الزراعة للنهوض بمعاملها التشخيصية البيطرية ودعمها فنيًّا ولوجستيًّا في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وتتجلى أهمية هذا الاعتماد في وصول مصر إلى العالمية والريادة والتميز في مجال التشخيص المعملي لأمراض الحيوان طبقًا لأحدث وأعلى المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى كل العاملين بالمعهد على جهودهم المتميزة التي مكنت من تحقيق هذا النجاح، قائلًا إن المعملَين المعتمدَين هما المعملان المرجعيان الوحيدان حاليًّا بعموم قارة إفريقيا× استغلالًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر في سبيل دعم دول قارة إفريقيا ودول الشرق الأوسط، فضلًا عن جميع دول العالم، لتقديم خدمة التشخيص المعملي وتقديم الدعم والتدريب الفني للمعامل التشخيصية المحلية بهذه البلاد، فضلًا عن مساهمة مصر من خلال خدماتها البيطرية في دعم الجهود الدولية والتضامن لأجل مكافحة الأمراض الوبائية المتوطنة والعابرة للحدود والأمراض المشتركة تحت مظلة نهج الصحة الواحدة.

وأكد القصير أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على التطور الإيجابي الذي تقدمه وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية، واستكمالًا للنجاحات التي تحققت مؤخرًا باعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عدد 30 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور، والذي فتح مجال استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عامًا من التوقف منذ تسجيل المرض بمصر في 2006، إضافة إلى ما تحقق في مجال صناعة الخيول بإعلان المنظمة خلو البلاد من مرضَي الفصيلة الخيلية الرعام والزهري، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمندوب الرسمي الممثل لمصر كدولة عضو بالمنظمة العالمية الصحة الحيوانية، نائبًا لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” بإقليم الشرق الأوسط.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن ذلك الإعلان قد جاء تتويجًا لجهود التعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال تقدم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الممثل الرسمي لجمهورية مصر العربية وعضو الجمعية العامة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بطلب رسمي للمنظمة خلال شهر ديسمبر 2020، لدعم حصول معهد بحوث الصحة الحيوانية على الاعتماد كمعمل مرجعي لتشخيص المرضَين سالفى الذكر، انطلاقًا من توافر الكفاءات العلمية واللوجستية في مجال التشخيص المعملي والمشاركة في الدراسات العلمية المنشورة في المجلات والدوريات العلمية العالمية، ومشاركته الفعالة في تنفيذ خطط الهيئة العامة للخدمات البيطرية للمسوح الوبائية، وتشخيص أمراض الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذا الإنجاز جاء عقب إرسال الملفين الفنيين لمعملى معهد بحوث الصحة الحيوانية، إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، حيث صدرت توصية مفوضية المنظمة للمعايير البيولوجية بالموافقة على إدراجهما ضمن قائمة تشتمل على ستة معامل مرجعية تم اعتمادها على مستوى العالم (معمل لكل من ألمانيا وفرنسا والصين واليابان، ومعملين بمصر)، وذلك من خلال تقريرها الرسمي الصادر عنها في أبريل الماضي والذي تم اعتماده من مجلس عموم المنظمة، وتم التصويت على مشروع قرار الاعتماد رسميًّا بأغلبية الأصوات خلال انعقاد الجلسة العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أمس الجمعة، بمشاركة رئيس الخدمات البيطرية كممثل رسمي عن مصر وعضو من أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأعرب الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد الصحة الحيوانية، وأسرة المعهد، عن سعادتهم بهذا الإنجاز الوطني الدولي الكبير غير مسبوق باعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، ومعمل بحوث البروسيلا من قِبل المنظمة العالمية ضمن 6 معامل فقط على مستوى العالم .

وأكد مدير المعهد أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وتعمل بكفاءة عالية ومعتمدة من قِبل الاتحاد الإفريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني، كما يمتلك المعهد مركز تميز لسلامة الغذاء في إفريقيا لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطن المصري.

وأشار ممتاز إلى أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يمتلك أيضًا معمل تنسيب الخيول؛ وهو معمل متفرد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.