المتحدة للخدمات الإعلامية.. من هو عمرو الفقي عضو مجلس الإدارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة حسن عبدالله، رئيس الشركة.

وجاء من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة عمرو الفقي والذي بذل جهودا كبيرة داخل الشركة خلال الفترة الماضية.

عمرو الفقي هو رئيس مجلس إدارة شركة POD الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وقالت المتحدة إن تعيينه لهذا المنصب في شركة pod يأتي بناء على مجهوداته وكفاءته في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي.

وقبل التشكيل الجديد اليوم، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.