عضو مجلس إدارة المتحدة.. ننشر السيرة الذاتية لأشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد.

وجاء وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان ضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن أشرف سالمان على النحو التالي:

- من مواليد 8 أغسطس 1968.

- خريج كلية التجارة جامعة القاهرة تخصص محاسبة عام 1990.

- بدأ حياته العملية عقب التخرج بعمله محاسب في بنك مصر في عام 1990، ثم مشرف بقطاع المبيعات إحدى شركات الاستثمار الأمريكية.

- حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال عام 1993.

- شغل عدة مناصب مصرفية ومالية في القطاع الخاص منها، رئيس قطاع الاستثمار ومالية الشركات في البنك العربي الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، بالإضافة لعضويته بعدة مجلس إدارات صناديق استثمار مصرية.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي عن فئة (سمسار).

- في 11 يناير 2020 قرر مجلس إدارة شركة "سيتي إيدج" المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين أشرف سالمان، رئيسا للمجلس.

- أدى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب، قبل أن يغادر منصبه فيما بعد.