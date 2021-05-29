طلب إحاطة للحكومة يحذر من سقوط سيستم امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ من سقوط سيستم امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق في شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن حدوث أية مشكلات خلال امتحانات الثانوية العامة المقبلة سيؤدي إلى إخلال مبدأ تكافؤ الفرص بين طالبات وطلاب الثانوية العامة.

وطالب خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومةً بوضع الضمانات التي تكفل القضاء على جميع المشكلات في امتحانات الثانوية العامة؛ خصوصًا سقوط السيستم في الامتحانات، ما دام لدى الحكومة الإصرار على أن تتم هذه الامتحانات إلكترونيًّا عبر التابلت .

وقال النائب إن التجربة والواقع أكدا أن البنية الأساسية لشبكة النت في مصر لا تزال تواجه مشكلات وأزمات متعددة، وكان يجب أن تؤدَّى امتحانات الثانوية العامة هذا العام ولمدة أربع أو خمس سنوات قادمة ورقيًّا لحين القضاء نهائيًّا على مشكلات وأزمات الإنترنت في مصر.

وأشار خضراوي إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رد على مخاوف بعض أولياء الأمور الخاصة بمحاولة البعض تهكير التابلت أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2021، قائلًا: "نحن نعلم كل هذا ولدينا جيش من المهندسين، ومعنا أجهزة الدولة كلها اطمئنوا"، إلا أنه لم يوضح لنا ما الضمانات التي جعلته واثقاً ويطلق هذه التصريحات بأنه لم تحدث مشكلات أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة .

وقال النائب إن المشكلة أصلًا في ضعف شبكات النت التي تصل إلى انقطاعه لساعات طويلة داخل القرى والمناطق النائية؛ وهذا يتسبب في انهيار كبير، ليس لأعصاب طالبات وطلاب الثانوية العامة؛ ولكن لجميع أُسرهم، معربًا عن أمله في أن تمر امتحانات الثانوية العامة دون حدوث أية مشكلات.