القضية لم تنته بعد.. 3 أشياء مفقودة إحداها حساس تبحث عنها الشرطة في جريمة هزت إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغم القبض على المتهمة بقتل زوجها وفصل رأسه عن جسده وقطع عضوه الذكري بإمبابة، ما تزال القضية قيد البحث والفحص من قبل أجهزة الأمن بالجيزة.

رحلة بحث جديدة يقودها ضباط البحث الجنائي للعثور على الجزء الحساس من جثة القتيل فضلاً عن ملابسه والسكين المستخدمة في الجريمة.

من حي إمبابة إلى الوارق إلى مقالب القمامة الرئيسية، رحلات مكوكية قطعها ضباط مباحث الجيزة للعثور على رأس جثة شخص ذبحته زوجته.

الفصل الأول دارت أحداثه في شارع الاعتماد بالمنيرة الغربية، وتحديدا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مفصولة الرأس والعضو الذكري.

تفريغ كاميرات المراقبة كشف المستور، أظهر مقطع لا يتجاوز الـ20 ثانية ربة منزل وطفل يتخلصان من الجثة بمكان العثور عليها.

التحريات أشارت إلى أن السيدة هي زوجة القتيل، فجرى ضبطها ونجلها واقتيادهما إلى ديوان القسم، لتقر بجريمتها بسبب سوء معاملته لها.

انتقل رجال المباحث إلى الجزء التالي بحثا عن الرأس، فتبين أنها تخلصت من رأس القتيل بمقلب قمامة في إمبابة، فجرى تتبع خط السير وتبين أن عمال جمع قمامة نقلوها إلى الوراق.

لم تسفر رحلة البحث عن شيء، فعمد رجال الشرطة للبحث بمقالب القمامة الرئيسية الخاصة بالمحافظة سواء المنصورية أو شبرامنت حتى عثروا على الرأس في الأخير بعد 4 أيام.