تأجيل أولى جلسات محاكمة عمرو أديب في اتهامه بسب وقذف محمد رمضان لـ12يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 12 يونيو.

وجاء قرار التأجيل للادعاء المدني بمبلغ 101 ألف جنيه، وللاطلاع، وتقديم المستندات من جانب الطرف الآخر.

وشهدت الجلسة غياب كلا من الإعلامي عمرو أديب، والفنان محمد رمضان وحضر دفاع كلاً منهما الجلسة.

وطالب "رمضان" في دعواه بتعويض قدره مائة ألف وواحد، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم "أديب" عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى أن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة ،"mbc".وكان الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان دخلا في عدة مشادات كلامية إثر قيام "رمضان" بنشر فيديو، اعتبره "أديب" سخرية من الحُكم القضائي الصادر ضد الأول بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر.