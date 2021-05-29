شكرا لقرائتكم خبر عن لإعادة استخدامها بعد قرون.. حفظ الأصول الوراثية النباتية والحيوانية بالتجميد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن خطة المحافظة علي مواردها الطبيعية، وحسن استغلالها، يقوم البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة بالمحافظة علي المخزون الوراثي من التنوع الحيوي أو البيولوجي النباتي والحيواني للأغذية والزراعة.

قالت الدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية، إن من مهام البنك القومي للجينات حفظ الموارد الوراثية النباتية في خارج موقعها حيث يتم حفظ الموارد الوراثية للنباتات التي تنتج بذور في غرف حفظ ذات درجات حرارة ٥ و-٥ و-٢٠ او حفظ الموارد الوراثية النباتية التي تتكاثر خضريا في حقل أو صوبة أو الحفظ بالتبريد والتخزين في النيتروجين السائل عند درجة حرارة -١٩٦درجة مئوية (الحفظ الفائق البرودة) .

وأضافت «عبدالفتاح»، إن هذه الطريقة في الحفظ هي وسيلة لا تقدر بثمن للحفظ طويل الأمد لمجموعات الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، حيث يمكن أن تظل المواد النباتية أو الحيوانية المحفوظة بالتبريد علي قيد الحياة لعدة قرون، وبعد ذلك يمكن إخراجها من الظروف المجمدة وتجديدها لتصبح نباتات صحية نامية.

وأوضحت مدير البنك القومي للجينات أنه ينظر إلي الحفظ بالتبريد الفائق البرودة علي أنه استراتيجية مثالية طويلة الأجل للحفاظ علي الموارد الوراثية الأنواع ذات البذور أو التي تتأثر وتفقد حيويتها نتيجة التبريد أو النباتات التي لا تنتج البذور علي الإطلاق أو المحاصيل التي يحتاج فيها الحفاظ علي التركيب الجيني إلي الحفاظ عليه باستخدام الإكثار بالاستنساخ بواسطة زراعة الأنسجة.

ولفتت «عبدالفتاح»، إلى أن الحفظ بالتبريد الفائق البرودة ذو مزايا عديدة لحفظ مجموعات هذه النباتات، ويفضل ويوصي ببذل جهد عالمي كبير لتسهيل تنفيذه علي نطاق واسع خاصة تحت ظروف جائحة كورونا covid19 كأجراء فعال للحفظ الأمن والنسخ الأمن لمجموعات pGRFA الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الحقل وزراعة الأنسجة.