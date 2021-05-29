شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يواصل تفقد لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومها الخامس بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكليات التجارة والآداب والاثار والتمريض وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية مشيرا ان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في كلية التجارة 2848 طالب بالفرقة الثانية انتظام وانتساب وشعبة اللغة الانجليزية وعدد 2933 طالب بالفرقة الرابعة أما في كلية التمريض فقد أدى الامتحانات عدد 344 طالب بالفرقة الأولى و188 طالب بالفرقة الثالثة.

رئيس جامعه جنوب الوادي يواصل تفقد الامتحانات

وأدى الامتحانات طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب وعددهم 2000 طالب وبكلية الاثار 70 طالب بالفرقة الاولى و59 بالفرقة الثانية و76 بالفرقة الثالثة و137 طالب بالفرقة الرابعة.

رئيس جامعه جنوب الوادي يواصل تفقد الامتحانات