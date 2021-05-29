شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توليه رئاسة مجلس إدارة «المتحدة».. 10 معلومات عن حسن عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، تولي حسن عبدالله رئاسة مجلس إدارتها ضمن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، على أن يمثل محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي والدكتور أشرف سالمان والدكتور محمد سمير، أعضاء المجلس.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الجديد.

1. حسن عبدالله من مواليد 1960.

2. درس في الجامعة الأمريكية وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982.

3. عمل في البنك العربي الأفريقي الدولي الذي يعد أول بنك متعدد الجنسيات في مصر في نفس عام تخصصه، وتنقل بين عدد من التخصصات والعمليات المصرفية خلال فترة عمله بالبنك.

4. انتقل حسن عبدالله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك عام 1988، ليتولى إدارة محفظة الخزانة وسياسات التحوط واستمر في منصبه لمدة عام ثم عاد إلى القاهرة.

5. تم ترقيته ليتولى منصب مساعد المدير العام عام 1994، ثم تولى منصب المدير العام عام 1999.

6. عام 2002 وفي ظل معاناة القطاع المصرفي من الصعوبات المالية وتراكم الديون وضعف البنية التحتية، تم تعيينه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

7. عام 2003 بدأ العمل على خطة الإصلاح المصرفي، وكانت أهم خطواته في البنك العربي الأفريقي هو دوره في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول في صفقة بقيمة 240 مليون جنيه، في تجربة تعد هي الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص في مصر، وتم الإعلان عنها عام 2005.

8. وأسهمت تجربة الدمج في تدعيم موقف البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية.

9. وبعد مرور عشر سنوات على التجربة نجح في في قيادة البنك والاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

10. على مدار مشواره المهني شغل حسن عبدالله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي، والبنك المركزي المصري، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبورصة المصرية، والشركة المصرية للاتصالات، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المجلس الوطني للتنافسية.