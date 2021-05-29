شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية برأس سدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السبت، امتحانات الشهادة الاعدادية بلجنة مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات برأس سدر، في أولي أيام امتحانات الشهادة الاعدادية.

أشاد المحافظ بإلاجراءات الاحترازية المتبعة بلجان الامتحانات طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في راحة ويسر للطلاب.

وأشار محمد عقل وكيل وزارة التربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 2911 طالب / طالبة إضافة لـ 13 حالة دمج داخل 73 لجنة مقسمة كالتالي 14 لجنة بطور سيناء و19 لجنة برأس سدر و12 لجنة بأبوزنيمة و8 لجان بإدارة سانت كاترين و5 لجان بإدارة شرم الشيخ و5 لجان بإدارة دهب و3 لجان بإدارة نويبع .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنبيه مشددا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

محافظ جنوب سيناء يتفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية برأس سدر