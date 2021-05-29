شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قرارات إغلاق لعيادات طبية مخالفة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالغربية حملة مكبرة على العيادات الخاصة، أسفرت عن تنفيذ قرارات إغلاق إداري لعيادات مخالفة للاشتراطات الصحية وغير مرخصة لمركز طبي شهير وعيادات طبية بمنطقة الحكمة وكفر عصام.

كما أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن صحة «الغربية» لن تتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

وشملت قرارات الإغلاق الإغلاق الإداري لمركز طبي شهير وعيادات طبية بمنطقة الحكمة وعيادات طبية بكفر عصام لعدم الترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.