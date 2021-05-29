شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 3.3 مليون طن خلال 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وقال القصير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، مشيرا إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ، وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإقبال على استيراد البطيخ المصري والخوخ، يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التي تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية الأمر الذي يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعيه المصرية وسلامة الاجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابه عليها.

وأوضح «القصير»، أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل اجراءات التصدير دعما الاقتصاد الوطني.