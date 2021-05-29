شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال شديد على مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بالغربية استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا على مستوى الغربية، والفرق الطبية المتحركة نظرا للإقبال الشديد على مراكز تلقي اللقاح مشيراً إلى وعي المواطنين وإدراك أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأداء العاملين ومقدمي الخدمة الطبية بمراكز إعطاء اللقاح للمواطنين والفرق المتحركة.

ووجّه حميدة بتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين وإزالة أي معوقات لتفادي أي سلبيات تعطل العمل، هذا بالإضافة إلى توجية لمدير عام الطب الوقائي بالمديرية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الأطقم الطبية المتحركة التي تقوم بتطعيم الحالات المتواجدة بالتجمعات السكنية والتي يصعب عليها الذهاب إلى مراكز التطعيم نظرا لحالاتهم الصحية.

كما وجه مراكز الإعلام والتثقيف الصحي بالمديرية بتوعية المواطنين، لأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأيضا النصح والإرشاد بأهمية التطعيم باللقاح والتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.