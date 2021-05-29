شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» يوفر 12 سيارة فان جديدة كبديل لـ«توك توك» ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم توفير عدد 12 سيارة فان جديدة كبديل للتوكتوك، وذلك في اطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) التابع لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى .

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هذا المشروع يتم تنفيذه بناء على قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات مينى فان 7 راكب، وذلك بهدف إلى القضاء على ظاهرة التوكتوك وتشجيع الشباب والمواطنين لايجاد فرص عمل لهم.. مع توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين.. إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك .

وأشار المحافظ إلى بروتوكول التعاون مع البنك الزراعى المصرى والاتفاق على توفير عدد 100 سيارة مرحلة أولى.. حيث تم توزيع 18 سيارة منها نهاية ديسمبر الماضى.. مطالبا باقى البنوك التجارية بوضع آلية لمساعدة الشباب على شق طريقهم في الحياة وتوفير فرص عمل لهم .

ومن جانبه.. أعلن أسامة الشريف مدير عام ادارة الانتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة ومدير «مشروعك» عن قيام البنك الزراعى المصرى بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية «مشروعك»، وذلك مساهمة من البنك في تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبدنتيجة قرار منع التوكتوك وتوفير فرص عمل للشباب وباقى الفئات من المواطنين .

وأشار إلى أنه تم فتح باب التقديم لاحلال السيارات بدلا من التوكتوك.. على أن يقوم البنك بتمويل 100 سيارة كمرحلة أولى وفقا لاشتراطات محددة.. حيث تم تسليم 18 سيارة من قبل على المستحقين.. أضيفت اليهم عدد 12 سيارة أخرى ليبلغ الاجمالى 30 سيارة العمل سرفيس داخل مركز ومدينة بئر العبدكبديل للتوكتوك، وأنه جارى استكمال العدد ليصل الى100 سيارة من خلال مبادرة مشروعك بالمحافظة، وأنه يتم سداد مقدم بنسبة 25 % والباقى على أقساط لمدة 5 سنوات وبفائدة 12.7 % .

وأضاف أن سعر السيارة فان 7 راكب الموزعة يبلغ 145 ألف جنيها، ويتم توفير فرصتى عمل بكل سيارة .